Barış Manço “Bir Dünya Barışı” etkinlikleriyle anılıyor

Şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan usta sanatçı Barış Manço, vefatının 20'nci yılında "Bir Dünya Barışı" başlığıyla gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle anılıyor. Etkinliğin tanıtımına Manço'nun ailesi ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve 7'den 77'ye Doludizgin Barış ve Sevgi Derneği'nin iş birliğiyle "Bir Dünya Barış" etkinliği gerçekleştiriliyor. Anma etkinliklerinin tanıtımı Malta Köşkü'nde gerçekleşti. Etkinliğe İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Manço'nun eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, sanatçı Burak Kut, Gökhan Türkmen, Özgün gibi ünlü isimler katıldı.

"Barış Manço'nun özel eşyalarının sergilendiği fuaye alanında bir sergi olacak "

Barış Manço'nun şarkılarıyla ve söylemleriyle modern bir Dede Korkut, seyahatleri ve programlarıyla da modern bir Evliya Çelebi olduğunu ifade eden İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, "Bu programı Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, İstanbul Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştiriyoruz. 15 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Salonu'nda İzzet Bey'in moderatörlüğünde 20 yılın ardından Barışa Özlem paneli yapılacak. Panelde ailesi sevdikleri ve sanatçı dostları olacak. Devamında Barış Manço'nun özel eşyalarının sergilendiği fuaye alanında bir sergi olacak" dedi.

"Geçen hayranlarıyla da buluştuk ne kadar çoğalarak büyüyormuşuz meğer"

Manço'nun vefatının üzerinden 20 yıl geçtiğini belirten Lale Manço, "Bu 20 yıl içinde bizim için aile olarak, hiçbir zaman evimizden kalbimizden ruhumuzdan ayrılmadığı için biz bu 20 seneyi fark etmedik bile, neredeyse geçen hayranlarıyla da buluştuk ne kadar çoğalarak büyüyormuşuz meğer. Yeni nesillere bu Barış sevgisini Barış kültürünü aktarıyorlar" ifadelerini kullandı.

"20 senenin ardından gittikçe artan bir özlem"

Barış Manço'nun günümüzde de insanlara ulaşıyor olduğunu belirten oğlu Doğukan Manço, "20 sene oldu babamızın fiziken yanımızdan ayrılışının bugün ise 3-4'ncü sene olsaydı özlemimi aynı şekilde aynı duygularla paylaşabilirdim fakat 20 senenin ardından gittikçe artan bir özlem ciddi derecede seven sayısında artış var. Zaten var olan nesiller sevgisini yitirmedi 20 sene sonra da bir devlet sanatçısı hala son derece sevilerek ilgi görmeye devam ediyor. Bunun en büyük örneği geçen vapurda şarkılarımıza 3 bin kişinin katılmasıydı" dedi.

Bir Dünya Barışı etkinlikleri 14 Şubat Perşembe günü saat 09.00'da İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında, "Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço" başlıklı sempozyum ile başlayacak. 15 Şubat'taki etkinlikler, CRR Konser Salonu'nda, moderatörlüğünü İzzet Öz'ün yapacağı "20 Yılın Ardından Barış'a Özlem Paneli" ile başlayacak. Lale Manço, Doğukan Manço, Batıkan Manço ve İnci Manço İlbay'ın ana konuşmacı olarak panelde yer alacak."Barış'ın Dünyası" Sergisi CRR'de açılacak ve panelin ardından "Barış'ın Dünyası" sergisinin açılışı gerçekleşecek. Sergide; Manço'nun kıyafetlerinden, kişisel eşyalarından ve posterlerinden oluşan 100'ün üzerinde eser sergilenecek. Etkinliklerde Barış Manço'nun da hayat felsefesi haline gelen sanatta barış, sevgi ve hoşgörü değerlerini vurgulanması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA