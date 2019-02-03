Barış Manço özlemle anıldı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 20'inci yılında Esenler Belediyesi tarafından anıldı.

Esenler Belediyesi tarafından Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde, Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri olan, Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço vefatının 20'nci yılında unutulmaz bir gece ile anıldı. Sanatçının kurduğu Kurtalan Eskpres grubunun da yer aldığı gecede vatandaşlar Barış Manço'yu büyük bir özlemle hatırladı.

"Birçoğunu hatırlamıyoruz ama Barış Manço'yu unutmuyoruz"

Programda bir konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Barış Manço'nun ne kadar önemli bir kişi olduğunu vurgulayarak, "Barış Manço, bizim toplumsal hafızamızda hala canlılığını ve dirildiğini koruyan ve hala unutulmazlar listesinde en başlarda yer alan önemli bir değerimizdir. Biz Esenler Belediyesi olarak Esenler'de çok önemli kültürel projeler yapıyoruz ama bu kültürel projeler içerisinde en çok önemsediğim şeylerden birisi de toplumsal hafızamızda çok önemli yer tutmuş, bu isimlerin unutulmamasını sağlamaktır. Unutulmamak şu anlama geliyor kendimizi unutmamak anlamına geliyor. Barış Manço'yu unutmuyoruz. "Adam Olacak Çocuk" bugün herkesin dilinde, herkes bunu tekrar tekrar çocuklara veya bir çocuk topluluğa hitap ederken söylüyorsa, bunun arkasında bana kalırsa, çok önemli bir anlam var. Barış Manço'yu unutmamamızın temel sebebi şu: Bir, yaptığı işi adam gibi yapmış. İki, yaptığı işi yaparken ben değil toplumun değerlerini dikkate alarak yapmış. Yani yaşadığı toplum kendisi için sadece ve sadece bir ticari meta olarak değil, üzerinde emek sarf edilmesi gereken, büyütülmesi gereken, paylaşılması gereken bir toplum olarak görmüş ve toplumla beraber büyümüş. Toplumla beraber üzülmüş. Toplumun değerlerini sadece bu topraklarımızın sokaklarında değil, dünyanın her tarafında aktarmayı bir görev olarak bilmiş. Yani bizimle üzülmüş, bizimle sevinmiş bizimle heyecanlanmış, bizimle koşması gerekiyorsa koşmuş" dedi.

"Çocuklarımızı geleceğe çok daha iyi, hep beraber hazırlayacağız"

Barış Manço'nun çocuklara olan sevgisine değinen Başkan Göksu, Esenler Belediyesinin de çocuklar için yaptıklarını şöyle özetledi:

"Esenler kültür ve sanatta İstanbul'da en yoğun ilgilenen belediyelerden bir tanesi. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için. Esenler'de böyle 3 tane devasa salon var 6 bin 160 koltuğunuz var. Kültür ve sanat için sadece bu merkezde 42 ana dalda sanat kursumuz var. Her yıl binlerce çocuğumuzu mezun ediyoruz şimdi Türkiye'nin belki de ilk kültür yaşam unvanını sağlıyoruz. Orada 7'den 70'e adam olacak çocuklarımızı geleceğe çok daha iyi hep beraber hazırlayacağız."

Sahneye Barış Manço'nun kurduğu gruplardan biri olan Kurtalan Ekspres çıkınca, solanda bulunan izleyiciler şarkılara eşlik etti. Ayrıca program kapsamında bir resim sergisi de düzenlendi.

Kaynak: İHA