ERZİNCAN (İHA) Erzincan'da 55. Kütüphaneler Haftası farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.Ulalar Sancak ilkokulu öğrencileri farklı bir etkinliğe imza attılar. Öğrenciler Cumhuriyet Meydanından Saat kulesi önüne kadar zil çalarak vatandaşların dikkatini çekip ve kitap okuma üzerine el broşürü dağıttılar.

Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, 55. Kütüphaneler Haftası kutlaması kapsamında farklı okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik Erzincan Barış Manço Park'ında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kitaba ve kütüphanelere olan farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb; "Sürdürülebilir kalkınmada kütüphanelerin rolü" ana teması ile bu yıl 55'incisi kutladığımız kütüphaneler haftamızın tüm ülkemizde her yıl aynı saatte olma okuma etkinliğindeyiz. Tüm Türkiye'de her yıl saat 12.30'da milli eğitimden gelen öğrencilerimizin desteği ile yarım saatlik bir okuma etkinliği oluyor. Bu etkinlikte ki amacımız açık alanda olduğu için bir farkındalık oluşturmak. Okumayı sevdirmek. Etkinliğimize katılan arkadaşlarımıza kitap hediyelerimiz oluyor, ilk, orta ve lise düzeyinde ki arkadaşlarımız etkinliğimize katıldılar. Katılımlarından dolayı tüm öğrencilere ve velilere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kitap okuma etkinliğine katılan öğrencilerden İlker Hazar Çakmak, "Kütüphaneler haftası nedeniyle Uğur Temel Lisesi olarak katılım sağladık. Parkta arkadaşlarımızla beraber kitap okuyoruz. Herkese kitap okumayı tavsiye ederim. Okumak güzeldir" dedi

Etkinlik okuma etkinliğine katılan öğrenci ve vatandaşlara Erzincan İl Kütüphanesi tarafından kitap hediye edildi.

Kaynak: İHA