Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı!

Survivor yarışmasındaki başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran ve Survivor şampiyonu olarak gösterilen oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları Instagram'daki son paylaşımına 9.9 milyon yorum yaptı. Oyuncunun bu paylaşımına gelen yorumlar ise dünya rekoru kırdı.

Profilinde 1.7 milyon takipçisi olan yakışıklı oyunun paylaşımına 10 milyon yorum yapıldı.

DÜNYA REKORU KIRDI

Yağcı'nın Survivor'a katılacağını duyurduğu paylaşımı Instagram'da en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru kırdı. 10 milyona vuran yorum sayısı, Instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum oldu. Barış Murat Yağcı rekor kırdı.

ÜNLÜ İSİMLERİ SOLLADI

Ünlü oyuncu hayranları tarafından son postuna yapılan 9.9 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü yıldız Selena Gömez'i ve Dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'yı geçerek milli gururumuz oldu.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

BARIŞ MURAT YAĞCI BOYU

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyundadır. Kilosu ise 88'dir.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN INSTAGRAM HESABI

barismrtyagci