Barış Murat Yağcı, Twitter'da '#DolandırıcıBarışMuratYağcı' hash tag'i ile yapılan paylaşımlar sebebiyle trend topic oldu. Peki Barış Murat Yağcı Twitter paylaşımları ne anlama geliyor? | Dolandırıcı Barış Murat Yağcı paylaşımlarının sebebi ne? İşte ayrıntılar...

BARIŞ MURAT YAĞCI TWİTTER PAYLAŞIMLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 yarışmasında verdiği mücadele ile adından söz ettirdi. Yarışmanın sona ermesi üzerinden aylar geçmesine rağmen yankıları halen sürüyor.

Ünlü isim, bugün akşam saatlerinde Twitter'da trend topic oldu. #DolandırıcıBarışMuratYağcı hash tag'i ile yapılan paylaşımların nedeni merak konusu oldu. Başta Barış Murat Yağcı'nın fan kulüp üyeleri olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarının nedenine ve bu başlığın TT olmasının sebebine bir anlam veremedi. Konuya ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı.

DOLANDIRICI BARIŞ MURAT YAĞCI PAYLAŞIMLARININ SEBEBİ NE?

Barış Murat Yağcı'nın bu akşam Trend Topic olmasının nedeninin siber zorbalık olduğu düşünülüyor. Çünkü, ünlü isimle ilgili herhangi bir iddia bulunmuyor. #DolandırıcıBarışMuratYağcı hash tag'i ile yapılan paylaşımlarda "Bu başlığın neden açıldığı" soruları yanıt bulamadı. Trend Topic olmasının nedeni art niyetli olduğu düşünülüyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI, SURVİVOR 2020'DE İKİNCİ OLMUŞTU

Acun Ilıcalı, Galataport'ta gerçekleştirilen Survivor 2020'nin yarı finalinde finalistleri açıklamıştı.

Acun Ilıcalı ilk olarak Barış'ın finale kaldığını açıklamıştı.

Barış Murat Yağcı finalistlerden biri olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Barış Murat Yağcı duygularını "Çok çektik, çok bekledik, çok sabrettik, çok emek verdik. O yüzden burdaki herkesin özel olduğunu düşünüyorum." diyerek ifade etmişti.

Barış'ın konuşması sonrası Acun Ilıcalı, finale giden bir diğer isimi açıklamıştı.

Cemal Can Canseven'in Survivor finalistlerinden biri olduğu açıklanınca yarışmaya veda eden isim Yasin Obuz olmuştu.

Cemal Can isminin açıklanması sonrası şu "Çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayede yer almak beni gururlandırıyor. Hepimiz ailelerimizin ve sevenlerimizin şampiyonu. Buralara kadar gelebildik. Çok guruluyum. Herkese teşekkürler" demişti.

Survivor 2020'nin büyük finalinde ise 5 buçuk ay boyunca izleyicisini ekrana bağlayan yarışmanın şampiyonu Cemal Can Canseven olmuştu.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynadı..Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Survivor 2020 yarışmasında tanınırlığını artırdı.