Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi!

Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Geçtiğimiz sezonun büyük finali sonrası yaşadıkları aşkla gündeme gelen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın yeni videosu sosyal medyayı salladı.

İstiklal caddesinde çekilen videoda Barış Murat Yağcı'nın sevilisi Nisa Bölğkbaşı'na evlenme teklifi ettiği görülüyor.

Evlenme teklifi sırasında vatandaşların "Evet desene" diye çiftin aşklarını destekledikleri görülüyor.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hakkında Survivor 2020'nin sona ermesinin ardından aşk dedikodusu çıkmış, çift öpüşme videolarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından aşklarını itiraf etmişti.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın sosyal medyaya düşen bu son görüntüsü çiftin fanları tarafından sevinçle karşılandı.

Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'ya ne yanıt verdiği bilinmiyor. Fakat sosyal medyada Nisa'nın evlenme teklifine "Evet" dediği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Nisa Bölükbaşı, dünyanın en zor yarışması Survivor'ın büyük finali sonrası Prag’a dönmüştü. Sempatisiyle çok sayıda izleyicinin sevgisini kazanan Nisa Bölükbaşı, yaz aylarında Intagram hesabında yaptığı paylaşımla Türkiye’ye döneceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yaz ayında Nisa Bölükbaşı'nın Türkiye'ye dönüşünü açıkladığı saatlerde Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı da dikkat çekmişti. Barış Murat Yağcı paylaşımında “yakında güzel şeyler olacak” ifadesine yer vermişti. Bu durumu fanları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirmişti.

Yazın yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülenmişti.

Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu olmuş. Barış Murat Yağcı aşk iddialarını yalanlamıştı

SURVİVOR'DA AŞK

Yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Nisa Sercan’ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.

Survivor'da Sercan, bardağına N ve S harflerini kazımıştı.

Survivor 40.bölümde açık arttırma sırasında Sercan’ın Nisa’ya yaptığı jest de çok konuşulmuştu.

Acun Ilıcalı, canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem." ifadelerini kulanmıştı.

SERCAN'IN NİSA'YA AÇILMASI

Survivor'da Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na hislerini anlatmaya çalışmıştı.

Sercan'ın açık artırma oyununda Nisa'ya yaptığı jest; akıllara "Sercan, Nisa'dan mı hoşlanıyor mu?" sorusunu getirmişti.

Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Survivor 49.bölüm fragmanında Nisa'yı çağırıp konuşması ise aşk iddialarını tekrar gündem getirmişti.

Nisa Bölükbaşı’ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuştu.

Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.

Sercan Yıldırım'ın yanıtı ise "Sıkıntı yok, anlaştık" şeklinde olmuştu.

Bu diyalog sosyal medyada çokça konuşulmuş, gerçekleşen konu hakkında çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

SURVİVOR SERCAN NİSA OLAYININ SES KAYDI

Survivor Nisa Sercan olayı sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Survivor 2020'de Sercan Yıldırım bir süre önce Nisa'ya duygularını açmıştı. Nisa da onu kibarca reddetmişti. O dönem olaylar kapansa da bireysel dokunulmazlığı kazanarak Nisa'nın ismini yazan Sercan bu konunun daha da büyümesine sebep olmuştu. Acun Ilıcalı ise Survivor Nisa-Sercan olayına ilişkin ses kaydı olduğundan söz etmişti. Acun Ilıcalı konseyde açıklayacağı şeylerden sonra her şeyin açıklığa kavuşacağını ifade etmişti..

Acun Ilıcalı'nun konuya ilişkin açıklaması şu şekildeydi:

"Konu Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikinizde tabiki Survivor'ın zor şartlarında mücadele ederken aranızdaki konuyla ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de iddiaları oldu. Bu konuya ben hiç müdahale olmadım ama iddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. Yani sizi bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi şekilde incelemelerini istedim ve o döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafında bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu."

"Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım ama tabiki dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık."

"Bunun için sadece bir gün rica ediyorum. Yarın bu konu ile ilgili tek bir açıklama yapacağım. Yarın bu konuyla ilgili ilk kez ve son kez bir açıklama yapacağım ve konuyu bir şekilde kapatmış olacağız."

Acun Ilıcalı konseyde Sercan'ın Nisa'ya bir not ulaştırdığını söylemişti. Acun Ilıcalı; Nisa, notu alırken yanında Gizem'in olduğunu belirtmişti. Bunu ses kayıtlarından anladıklarını söyleyen Acun Ilıcalı konuşmanın Gizem ve Nisa arasında geçtiğini ifade etmişti.

Gizem'in sevinçli olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, Sercan ile ilgili bu konuya Nisa'nın sıcak bakmadığını söylemişti. Acun Ilıcalı bunun ses kaydından anlaşıldığını belirtmişti.

Acun Ilıcalı, Gizem'in haber alışverişi konusunda çok motive olduğunu söylemişti.

Acun Ilıcalı, ses kaydını yarışmacılara dinletmedi. Fakat izleyiciler dinleyebilmişti.

Nisa'nın ses kaydında net ifadeler kullanması sebebiyle Acun Ilıcalı, Sercan'a "Senin zannettiğin bakış açısı değil bu" demişti. Yanlış anlaşılma ve iletişim kopukluğu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, o dönem takımların bir araya gelemediklerini de anımsatmıştı.

Acun Ilıcalı, Pazartesi gecesi Galataport'ta gerçekleştirilen Survivor 2020'nin yarı finalinde finalistleri açıklamıştı.

Acun Ilıcalı ilk olarak Barış'ın finale kaldığını açıklamıştı.

Barış Murat Yağcı finalistlerden biri olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Barış Murat Yağcı duygularını "Çok çektik, çok bekledik, çok sabrettik, çok emek verdik. O yüzden burdaki herkesin özel olduğunu düşünüyorum." diyerek ifade etmişti.

Barış'ın konuşması sonrası Acun Ilıcalı, finale giden bir diğer isimi açıklamıştı.

Cemal Can Canseven'in Survivor finalistlerinden biri olduğu açıklanınca yarışmaya veda eden isim Yasin Obuz olmuştu.

Cemal Can isminin açıklanması sonrası şu "Çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayede yer almak beni gururlandırıyor. Hepimiz ailelerimizin ve sevenlerimizin şampiyonu. Buralara kadar gelebildik. Çok guruluyum. Herkese teşekkürler" demişti.

Survivor 2020'nin büyük finalinde ise 5 buçuk ay boyunca izleyicisini ekrana bağlayan yarışmanın şampiyonu Cemal Can Canseven olmuştu.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hakkında Survivor 2020'nin sona ermesinin ardından aşk dedikodusu çıkmıştı.

Çift daha önce aşk iddialarını yalanlamıştı.

Barış Murat Yağcı ve Nisa ortaya çıkan öpüşme görüntülerinin ortaya çıkması sonrası açıklama yapmış ve aşkı itiraf etmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş iki genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize laik olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlerle daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz.

Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz.

Güzel işlerimizi hayata geçirip daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk.

Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimizle anılmak istiyoruz.

İnsanların özelini kayda alıp paylaşmak suçtur. Şu an yayınlanan videoyu çeken ve paylaşan kişi çok yakın zamanda yargı önünde bunun cezasını ödeyecektir.

Dileriz arkadaş bildiğiniz kimse sizin özel anlarınızı çekip paylaşmaz ve arkadaş kazığı yemezsiniz. İlişkiler ekran önünde değil kalplerde yaşanmalıdır. Bizimle birlikte olan tüm güzel insanlara teşekkürler."

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi.

Nisa Bölükbaşı, hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki habere tıklayın.

Nisa bölükbaşı kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Barış Murat Yağcı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki habere tıklayın.

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