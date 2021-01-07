Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na İstiklal'de evlilik teklifi!
Survivor 2020 yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı çifti, geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde unutulmaz bir an yaşadı. Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na cadde ortasında gelen evlilik teklifine çevredekiler, 'Evet de! tezahüratları yaparken Nisa Bölükbaşı'nın ne cevap verdiği de merak konusu oldu.
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07 Ocak 2021 Perşembe 09:19
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