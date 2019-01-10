Barış Orhunbilge: “Alican Özfesli için zamanlama doğru”

Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, Başakşehir'e transfer olan Alican Özfesli için zamanlamanın doğru olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in devre arası hazırlıklarını, Antalya Belek'te sürdüren Altınordu Kulübü CEO'su Barış Orhunbilge, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların oldukça tempolu geçtiğini belirten Orhunbilge, "Antalya kampı çok iyi gidiyor. Pazar günü kampa katıldım. Son derece disiplinli çalışıyoruz. Bir sistem takımıyız. Sistemi oturtmak zaman alıyor. Aslında ikinci yarı çıkış tesadüf değil. Genç bir takımız. Bir taraftan üretiyoruz" dedi.

"Alican için zamanlama doğru"

Futbolcuları için transferlerde seçici olduklarını anlatan Barış Orhunbilge, "Hedefimizin Avrupa olduğunu ifade etmem gerekiyor. Alican Özfesli ile ilgili şöyle bir şey var. 1997 doğumlu bir evladımız. Barış Alıcı, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile beraber oynadı. Zamanı gelen yuvadan uçuyor. Teknik becerisi çok yüksek. İyi bir sol ayağı var. Zamanlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Başakşehir bizim gibi pas oyunu oynayan bir takım. Alican'ın 6 ay bizde kalması alışkın olduğumuz satış durumu değil. Alican ile ilgili Abdullah hocanın böyle bir ricası oldu. Bu durum için kendilerine teşekkür ediyorum. Sezon başından bu yana 13 maç oynadı Alican. İyi de bir performans ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe alışık olmadığı bir süreç yaşıyor"

Fenerbahçe'ye baktıklarında camianın alışık olmadığı bir süreç gördüklerini söyleyen Orhunbilge, "Bizim sürekli kamp merkezimiz ve takımın duruşuna baktığımızda Fenerbahçe büyük bir camia. Çocuklar garip bir türbülansa girdi. Berke daha gelecek projesi duruyor Volkan ve Harun abileriyle. Barış sezona iyi başladı. Hazırlık maçlarında ligde taraftarın sempatisini kazandı. Yeni Malatya'da Erol hoca özellikle istedi Barış'ı. Barış Alıcı'yı özellikle istediğine göre forma şansı bulacaksa orada kalması Barış'a katkı verecektir. Ersun hocayla Fenerbahçe daha hızlı sonuç almak isteyecektir. Bizim çocuklarımızın mutlaka oynaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"1 Ocak doğumlu polemiğine girmek istemiyoruz"

Oyuncuların çoğunun 1 Ocak doğumlu olması sorusuna cevap veren Barış Orhunbilge, "Sadece Altınordu'nun yanına farklı kulüplerle ilgilide konuşmak lazım. 189 tane Altınordu futbol akademisinde oyuncu var. 8 tanesi ocak doğumluymuş. İnsanlar 1 Ocak dedikleri zaman avantaj mı yapıyoruz. Kamuoyu şunu bilsin. 17-19 grubuna bakarsak U19 Ligi'ni U17 ile oynuyoruz. 1 Ocağın bir esprisi kalmıyor. Böyle bir niyet olsa zaten çocukları daha aşağıda oynatmayız. Bu durumlar çok anlamlı gelmiyor bize. Biz çok çalışıyoruz. İşimize konsantreyiz" diye konuştu.

"Takip edilen oyuncularımız var"

Takımlar tarafından takip edilen oyuncuları olduğunu ifade eden Orhunbilge, "Barış'ın ikizi Kerim var. Sol bekte Yusuf iyi atak yaptı çok güçlendi. Sadece onlar değil. Atakan gibi, Muhammed gibi genç yeteneklerimiz var. Buranın bir kar zarar tablosu var. Dernek modeliyle bu durum hiç bir yere gidemez. Sahiplik modeliyle de yapılması lazım. Sadece Altınordu değil keşke her yere yayılsa. Bu kadar kaynakları israf edecek kadar zengin bir ülke olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.

Kaynak: İHA