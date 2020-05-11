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Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek, imha edildiği açıklandı.

Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek, imha edildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP'leri tespit ederek imha etti" denildi.

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Kaynak: DHA




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