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  3. Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

Kaynak: DHA



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