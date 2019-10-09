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Barış Pınarı Harekatı başladı (4)

Fırat'ın doğusundaki teröristler tarafından ateşlenen roketlerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta yerleşim yerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı başladı (4)

TERÖRİSTLERİN ROKETLİ SALDIRISINDA 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Fırat'ın doğusundaki teröristler tarafından ateşlenen roketlerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta yerleşim yerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA

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