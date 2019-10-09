Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu
Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı sebebiyle İstanbul'da yer alan tüm camilerde sela okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamıştı.
TSK, saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.
Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul'dan da harekata destek geldi.
Harekat nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde aynı anda sela okundu.
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