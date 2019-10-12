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  3. Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman komandolardan anlamlı video paylaşıldı

Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman komandolardan anlamlı video paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandoların videolu mesajı paylaşıldı. Video büyük beğeni topladı.

Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman komandolar yayınlanan videoda Türk milletine ve ailelerine mesaj verdi. Morallerinin ve motivasyonlarının oldukça iyi olduğunu belirten Kahraman askerler, terör unsurlarını bölgeden temizleyeceklerini söyleyerek ailelerine selam gönderdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:34

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