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  3. Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)

Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)

HAVA HAREKÂTIYLA, 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETIRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu" denildi.

Kaynak: DHA

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