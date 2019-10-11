Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)

HAVA HAREKÂTIYLA, 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETIRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu" denildi.

Kaynak: DHA