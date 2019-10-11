Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! 16 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan Barış Pınarı Harekatı paylaşımında "Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
MSB'den yapılan Barış Pınarı Harekatı paylaşımında "Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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Etiketler : MSB
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