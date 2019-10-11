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'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (7)

'Barış Pınarı Harekatı" sürdürülürken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi.

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (7)

SURUÇ'A HAVANLI SALDIRI: 2 ŞEHİT, 5 YARALI

'Barış Pınarı Harekatı" sürdürülürken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi. Suruç'a bağlı Çaykara köyüne havan mermilerinin isabet etmesi sonucu muhtar Halil Yağmur ile 1 tarım işçisi şehit oldu, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sınırdaki Türk topçuları ise havan mermilerinin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı.

Kaynak: DHA

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