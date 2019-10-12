Barış Pınarı Harekatı'nda, 415 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 415'e ulaştığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 415'e ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı" denildi.
FOTOĞRAFLI
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT