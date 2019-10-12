Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı."
Kaynak: DHA
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