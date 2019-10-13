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Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (5)

'Barış Pınarı Harekatı" devam ederken, sabah saatlerinde terör örgütü PYD/YPG işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Suruç'un Çaykara köyüne düştü.

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (5)

SURUÇ'A HAVANLI SALDIRI

'Barış Pınarı Harekatı" devam ederken, sabah saatlerinde terör örgütü PYD/YPG işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Suruç'un Çaykara köyüne düştü. Havan mermisi, evin bulunduğu sokağa düşerken, saldırıda 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

PYD/YPG'li teröristlerce ​11 Ekim Cuma günü Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, yine Çaykara köyüne düşmüş, saldırıda 3 sivil şehit olmuştu.

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Kaynak: DHA

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