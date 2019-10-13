Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (9)

TEL ABYAD GÜMRÜK SAHASINA SMO BAYRAĞI ASILDI

'Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'ın Akçakale'ye açılan gümrük kapısındaki terör örgütünün bez parçaları indirilerek, yerine Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrakları asıldı. Kentte kontrolü öğleden sonra sağlayan TSK ve SMO askerleri, kentte büyük coşku ve sevinçle karşılandı. Halen tuzaklanmış patlayıcıların imhasına yönelik meskun mahal operasyonu sürdürülürken, bir grup SMO askeri, Akçakale Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Tel Abyad Gümrük sahasındaki direkte asılı, terör örgütünün bez paçasını indirip, yerine SMO'nun bayrağını astı.

Öte yandan terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'dan çıkan bir grup SMO askeri, sınır hattında Türkler ve Suriyeliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA