Barış Pınarı Harekatı’nda 9'uncu gün (6)

NUSAYBİN'E ATILAN 4 HAVAN, BOŞ ARAZİLERE İSABET ETTİ

Mardin'in Nusaybin ilçesine, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'den atılan 4 havan mermisi boş arazilere isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, havan mermisinin isabet ettiği bir arazide ise yangın çıktı. Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

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Kaynak: DHA