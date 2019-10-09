Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'nın Suriye'de vurduğu yerler! İşte harita üzerinde son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün Suriye'nin kuzeyinde başlayan Barış Pınarı harekatında savaş uçakları peş peşe havalandı. Cerablus sınırından Irak sınırına kadar geniş alanda operasyon yapan jetler ile vurulan yerler harita üzerinde görüntülendi.
Suriye’nin kuzeyinde bulunan YPG/PKK terör örgütüne ait mevzileri Türk savaş uçakları, eş zamanlı olarak vurdu.
Doğuda Irak sınırından başlayan bombardıman batıda Fırat’a kadar ulaştı.
JETLER HEDEFLERİ VURMAYA DEVAM EDERKEN, KARA HAREKATI DA BAŞLADI
Örgütün özellikle mühimmat ve sığınakları hedef alınırken, ikmal güzergahları kullanılamaz hale getirildi.
Jetler operasyon bölgesinde belirlenen hedefleri vurmaya devam ederken, Türk askeri unsurları ve Suriye Milli Ordusu kara harekatına başladı.
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