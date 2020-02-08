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Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 şehit 4 yaralı

MSB:"Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 şehit 4 yaralı

MSB:"Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

 

 

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