Barış Pınarı’na destek için bin 270 kişilik koro

Bin 270 lise öğrencisinden oluşan koro, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere moral desteği vermek için Şahinbey Belediyesinin de desteğiyle marş okuyup askerlere selam gönderdi.

Barış Pınarı Harekatı'nı icra eden kahraman askerlere moral desteği vermek, milli birlik ve beraberliği tek yürekte hissedip tek nefeste söylemek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Şahinbey Belediyesinin de desteğiyle 9 okuldan bin 270 öğrenci ile koro oluşturuldu. Koro, Mehmetçiğe moral desteği vermek için Akkent Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı programda "Vatan" ve "Takva" marşlarını söyledi. Öğrencilerin performansı katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılanırken, öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere asker selamı yolladı.

Program sonrasında konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin kendilerine umut verdiklerini ifade ederek, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize moral desteği sağlamak için Milli Eğitim Müdürlüğümüz Şahinbey Belediyemizin de desteğiyle 9 okuldaki bin 270 öğrencinin katılımıyla milli birliğimizi ve beraberliğimizi tek yürekte hissedip, tek nefeste söylemek adına burada bir koro seslendirme yaptı. Ben gençlerimize ve milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizlere umut veriyor. Geleceğimize dair daha ümitle bakmamıza vesile oluyorlar. Ben bu koronun oluşmasında emeği geçen başta Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA