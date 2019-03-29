Barış Şimşek, FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak
VAR Koordinatörü Barış Şimşek, Katar'ın Doha şehrinde 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak.
VAR Koordinatörü Barış Şimşek, Katar'ın Doha şehrinde 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; seminerde katılımcılara teorik sunumlar, saha çalışmaları ve canlı maçlar eşliğinde, Video Yardımcı Hakem eğitimindeki güncel uygulamalarla ilgili bilgiler verilecek.
DHA
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