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  3. Barış Şimşek, FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak

Barış Şimşek, FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak

VAR Koordinatörü Barış Şimşek, Katar'ın Doha şehrinde 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak.

Barış Şimşek, FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak

VAR Koordinatörü Barış Şimşek, Katar'ın Doha şehrinde 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek FIFA VAR Eğitimcileri seminerine katılacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; seminerde katılımcılara teorik sunumlar, saha çalışmaları ve canlı maçlar eşliğinde, Video Yardımcı Hakem eğitimindeki güncel uygulamalarla ilgili bilgiler verilecek.

DHA

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