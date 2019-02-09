Barış Şimşek VAR Koordinatörü oldu
Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi.
Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü'ne getirildi.
Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
Kaynak: İHA
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