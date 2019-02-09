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Barış Şimşek VAR Koordinatörü oldu

Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi.

Barış Şimşek VAR Koordinatörü oldu

Eski Süper Lig hakemi Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü'ne getirildi.

Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: İHA

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