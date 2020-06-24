Barış Terkoğlu kimdir? Hakkında çıkan flaş haber sonrası birçok kişi Barış Terkoğlu ile ilgili internette arama yapıyor. Peki Barış Terkoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu 13 Ekim 1980'de İstanbul'da doğmuştur.

Barış Terkoğlu, gazeteci ve yazardır. Odatv'de haber müdürlüğü ve Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Gazeteci Barış Terkoğlu,14 Şubat 2011 tarihinde gözaltına alındı. Terkoğlu, Odatv Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kalmasının ardından 14 Eylül 2012 tarihinde görülen duruşmada tahliye edildi.

Barış Terkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden tamamladı.

2008-2010'da CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım isimli belgesel programında araştırmacı olarak çalıştı.

2008'den beri Odatv adlı haber sitesinde haber müdürlüğü, 2018'den itibaren Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.

14 Şubat 2011 tarihinde, Ergenekon soruşturması kapsamında Odatv.com haber sitesinde yapılan arama sonrasında gözaltına alındı. Gözaltında dört gün kaldıktan sonra çıkarıldığı özel yetkili mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklandıktan 9 ay sonra hakim karşısına çıkabildi. Odatv iddianamesinin temelini oluşturan dijital dokümanların, bilgisayar korsanlığı yoluyla tutuklu gazetecilerin bilgisayarlarına yüklendiği ve tutuklu gazetecilere ait olmadığı; üç ayrı Türk üniversitesi (Boğaziçi, Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ) ile bir Amerikalı bilişim şirketi (Data Devastation) tarafından kanıtlandı.

Sahte belgelerle gazetecilerin tutuklandığı Odatv davası, tüm dünyanın dikkatinin Türkiye’ye çevrilmesine yol açtı. Sınır Tanımayan Gazeteciler'e göre bu dava, Türkiye’de basın özgürlüğü alanında yaşanan baskıların sembolü oldu.

5 Mart 2020 tarihinde, Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberin Odatv'de yayınlanması ile ilgili soruşturma kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır.

Şehit MİT mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 8 sanıklı davada, sanıklar savunmalarını yaptı.

Duruşmada, gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser için tahliye kararı verildi.