Barış Yarkadaş bombayı patlattı: Beşar Esad, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye davet etmiş

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konusunda çok sayıda açıklaması bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını tercüme ettiren Esad'ın Kılıçdaroğlu'nu görüşme için Suriye'ye davet ettiği ortaya çıktı.

"KILIÇDAROĞLU'NA GELİN BU KONUNUN AYRINTILARINI KONUŞALIM DİYOR"

Söz konusu iddiayı ise Korkusuz Gazetesi köşe yazarı ve bir dönem CHP'de milletvekilliği yapan Barış Yarkadaş ortaya attı. Yarkadaş, KRT'de katıldığı Şimdiki Zaman programında yaptığı açıklamada," Edindiğim bir bilgi kesinleştirdim. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haber yolladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamadan sonra. Sayın Genel Başkan ne dedi? 'Biz Suriyelileri kendi rızalarıyla memleketlerine göndereceğiz.' Altını çiziyorum kendi rızalarıyla. Otobüse doldurup zorla değil. Bunu yapabilmeniz için Suriye ile oturmanız lazım. Bir devletle oturmanız lazım. Terör örgütü PKK ve oradaki terör örgütlerinin varlığını sona erdirmeniz için de Suriye ile oturmanız lazım. Benim edindiğim bilgi Beşar Esed, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından, açıklamanın tamamını tercüme ettiriyor ve Sayın Kılıçdaroğlu'na gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım diyor. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu bu çağrıya henüz bir cevap vermedi. " ifadelerini kullandı.

KÖŞE YAZISINDA DA ANLATTI

Bu konuyu Korkusuz'da yayımlanan köşe yazısında da dile getiren Yarkadaş, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar oldukları takdirde, Suriye’den göç ettirilen kişilerin kendi ülkelerine “rızalarıyla” gönderileceğini ve bunu iki yıl içinde yapacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması da toplumda geniş bir ilgi gördü. Çünkü herkes bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Edindiğim bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının yankısı Şam’a dek uzanmış… Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kılıçdaroğlu’nun demecinin ayrıntılarını danışmanlarına tercüme ettirmiş. Esad, bununla da yetinmeyerek, CHP’ye “Gelin bu konuyu görüşelim” çağrısı yapmış. Bu mesaj, birkaç gün önce Kılıçdaroğlu’na da ulaşmış. Kılıçdaroğlu ise bu çağrıya henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemiş."