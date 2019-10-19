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  3. Barış Yarkadaş ile Şamil Tayyar arasında canlı yayında sert tartışma yaşandı

Barış Yarkadaş ile Şamil Tayyar arasında canlı yayında sert tartışma yaşandı

Habertürk canlı yayınında AK Partili Şamil Tayyar ile CHP'li Barış Yarkadaş birbirine girdi. Hakaretlerin havada uçuşması nedeniyle program sunucusu Hülya Hökenek iki kez reklama gitmek zorunda kaldı.

Habertürk TV’de Hülya Kökenek moderatörlüğünde Enine Boyuna programında AKP Eski Milletvekili Şamil Tayyar, CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş’a fena patladı. Yarkadaş’ın hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile masaya oturduğunu ima etmesi üzerine stüdyo bir anda gerildi.

 

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:56

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