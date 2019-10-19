Barış Yarkadaş ile Şamil Tayyar arasında canlı yayında sert tartışma yaşandı

Habertürk canlı yayınında AK Partili Şamil Tayyar ile CHP'li Barış Yarkadaş birbirine girdi. Hakaretlerin havada uçuşması nedeniyle program sunucusu Hülya Hökenek iki kez reklama gitmek zorunda kaldı.