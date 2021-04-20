Barış Yarkadaş, oruç açan futbolcuları hedef aldı! Sosyal medyada tepkiler art arda geldi

Ramazan ayında her vatandaş gibi futbolcular da oruç tutarken iftar saatinin maç anına denk gelmesi nedeniyle oyuna ara verilmesi ile oruçlarını açıyor. Bu anlardan biri de TFF 1.Lig'in 31.haftasında oynanan Yılport Samsunspor- Bursaspor maçında yaşandı.

"KİME GÖSTERİŞ YAPIYORSUNUZ?"

Bu anların yer aldığı haberi alıntılayan 26. Dönem CHP eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Barış Yarkadaş,"Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulununca sosyal medya kullanıcıları Yarkadaş'a tepki gösterdi.

Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz? https://t.co/o3ip3GBy2D — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 19, 2021

İşte Barış Yarkadaş'a gelen eleştiriler:

"Müslümanların çoğunluk olduğu bir ülkede özelikle iftar öncesi maç ayarlayan dingiller hiç rahatsız etmiyor, vakti girmiş farz oruç tutan tutmuş açan açmış ne gösterişi, niye bu kadar rahatsız oluyorsun?!"

"Gösteriş değil inancının gereği üstlerine farz olanı yerine getirmişler"

"Müslüman ülke de yaşıyoruz. Şura da veya burada iftarını yapabilir. Oruç, Müslüman olanlara farz."

"Bu topraklara o kadar uzaksınız ki... Farz ibadetlerin riyâsı olmayacağını dahi bilmiyorsunuz. Siz ciddiye alınıp cevap verilmeyi bile hak etmiyorsunuz."

"Hiç Allah'tan korkunuz kalmamış.. Sizi severim ama Barış bey bakın sizin tweet üzerine bir sürü insan Manevi değerlere saldırıyor. Kim kötü bir şeyde çığır açarsa onun tüm günahı kendine yazılır. Bırakın Oruç açsınlar ne var bunda! AKP düşmanlığı başka Din düşmanlığı başka!"