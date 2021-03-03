Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bakanı değiştirecek, Fahrettin Koca gidiyor

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Yazar Elfin Tataroğlu ve Damga Gazetesi yazarı ve Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş konuk olarak katıldı. Kabine değişikliği ve AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin konuşulduğu programda Barış Yarkadaş aldığı kulis bilgilerini aktardı.

Barış Yarkadaş, "Tayyip Erdoğan kongrede yönetime daha çok vekil almayı planlıyor. Eski bakanlardan Suat Kılıç'ın da yeniden yönetime alınacağı yönünde kulislerde iddialar var. "dedi. Yarkadaş, "Tayip Erdoğan, kongrede beş bakanı değiştirmeyi düşünüyor. Ya kongre öncesi, ya kongre sonrası. Neden? Kongre öncesi değiştirip kongrede bir coşku yaratmak istiyor. " dedi.

Gürkan Hacır'ın "Üç bakan beni ilgilendiriyor." demesine üzerine konuşan Yarkadaş," Sağlık Bakanı (Fahrettin Koca) gidiyor." dedi.

HANGİ BAKANLAR GÖREVDEN ALINACAK?

Hacır'ın "Sağlık bakanı önemli olabilir ama ben asıl Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı, bu üçünden biri değişiyor mu?" sorusuna Yarkadaş," Yok, Tayyip Erdoğan'ın bugün itibariyle Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ı yönetimden alacak gücü olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

FAHRETTİN KOCA'NIN YERİNE KİM GELECEK?

Yarkadaş "Ama Sağlık Bakanı'nın yerine eski AKP'li vekil Cevdet Erdöl'ün getirileceği, AKP kulislerinde sıkça konuşuluyor" ifadesini kullandı.

CEVDET ERDÖL KİMDİR?

Cevdet Erdöl, Türk doktor ve siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinden askeri doktor olarak mezun olmuştur.

Cevdet Erdöl hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Eğitim ve kariyer hayatı