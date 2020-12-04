Barış Yarkadaş'tan Kaftancıoğlu'na sert çıkış: ''Yavşakça ilişkilere göz yumamam''
CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ı Maltepe'de CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki Z.K'ya yönelik cinsel saldırısını şovmenlik ile suçlamasının ardından Yarkadaş, konuyu TV100 ekranlarında açarak Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.
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