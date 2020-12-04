  1. WEB TV
  2. SİYASET
  3. Barış Yarkadaş'tan Kaftancıoğlu'na sert çıkış: ''Yavşakça ilişkilere göz yumamam''

Barış Yarkadaş'tan Kaftancıoğlu'na sert çıkış: ''Yavşakça ilişkilere göz yumamam''

CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ı Maltepe'de CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki Z.K'ya yönelik cinsel saldırısını şovmenlik ile suçlamasının ardından Yarkadaş, konuyu TV100 ekranlarında açarak Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

4 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara4 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara

Portekiz liginde Bilal Göregen rüzgarı!Portekiz liginde Bilal Göregen rüzgarı!

Mahmut Tuncer papağanıyla halay çekti! İzleyenler güle krizine girdiMahmut Tuncer papağanıyla halay çekti! İzleyenler güle krizine girdi

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! 1 polis şehitKahramanmaraş'ta silahlı kavga! 1 polis şehit

 

04 Aralık 2020 Cuma 09:02
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Razi Canikligil'den Zafer Şahin'e sert sözler: ''Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin''
Razi Canikligil'den Zafer Şahin'e sert sözler: ''Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin''
Eski başbakan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi!
Eski başbakan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi!
Adil Gür canlı yayın esnasında bayıldı! İşte o anlar
Adil Gür canlı yayın esnasında bayıldı! İşte o anlar
Kobani olaylarıyla ilgili Sırrı Süreyya Önder'e gözaltı kararı!
Kobani olaylarıyla ilgili Sırrı Süreyya Önder'e gözaltı kararı!
Cübbeli Ahmet Hoca derneklerin silahlandığı iddiaları için ifadeye çağrıldı!
Cübbeli Ahmet Hoca derneklerin silahlandığı iddiaları için ifadeye çağrıldı!
Erol Mütercimler'den hakaret içeren sözleri için açıklama: ''Özür dileyeceğim''
Erol Mütercimler'den hakaret içeren sözleri için açıklama: ''Özür dileyeceğim''
Mahir Ünal, canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Mahir Ünal, canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı boykotu deldi!
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı boykotu deldi!
Süleyman Soylu'nun İstifasının kabul edilmemesi vatandaşlar tarafından böyle karşılandı
Süleyman Soylu'nun İstifasının kabul edilmemesi vatandaşlar tarafından böyle karşılandı
Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'in ''insafsız'' sözüne açıklama
Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'in ''insafsız'' sözüne açıklama