Bariscan Tay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bariscan Tay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bariscan Tay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bariscan Tay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bariscan Tay 2 Haziran 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Barışcan Tay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bariscan Tay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bariscan Tay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bariscan Tay'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bariscan Tay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bariscan Tay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bariscan Tay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bariscan Tay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2022 yılında Bulvarspor

Bariscan Tay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bariscan Tay şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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