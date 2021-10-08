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  3. Barışmak için buluşmuşlardı, silahlarla çatışmaya girdiler! 9 yaralı var

Barışmak için buluşmuşlardı, silahlarla çatışmaya girdiler! 9 yaralı var

Mersin'de aralarında husumet bulunan iki aile sorunlarını çözmek için bir araya geldi. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi ortalık kan gölüne döndü.

Barışmak için buluşmuşlardı, silahlarla çatışmaya girdiler! 9 yaralı var

Tarsus ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde husumetli olan iki aile bir araya gelerek problemlerini gidermek istiyordu. Fakat buluşma daha öncekilerde olduğu gibi kavgayla bitti.

TABANCA VE TÜFEKLERLE ATEŞ AÇILDI

Uzlaşıya varamayan taraflar birbirlerine saldırdılar. Tabanca ve tüfeklerin çıkarıldığı kavgada iki taraf da birbirine ateş açtı. Kurşunların hedef bulduğu 9 kişi yaralandı. 

Barışmak için buluşmuşlardı, silahlarla çatışmaya girdiler! 9 yaralı var

KAVGA GÜÇLÜKLE SONLANDIRILDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay bölgesine polis ve sağlık ekipleri geldi. Güvenlik güçleri çıkan kavgayı güçlükle sonlandırabildi. Yaralılar ise ambulans ile hastaneye götürüldü.

Yaralıların arasında yer alan Ali Ş.'nin hayati riskinin devam ettiği belirtildi. Polis 5 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Olayın yaşandığı mahallede polis tarafından nöbet tutuluyor.

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