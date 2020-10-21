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  3. Barışmak ve çocuğunu görmek için geldiği evde karısı tarafından tüfekle vuruldu!

Barışmak ve çocuğunu görmek için geldiği evde karısı tarafından tüfekle vuruldu!

Aksaray'ın Hasan Mahallesi'nde 24 yaşındaki Mehmet B. isimli bir baba boşandığı 23 yaşındaki Özlem T ile barışmak ve 2 yaşındaki çocuğunu görmek için geldiği evde eşi tarafından tüfekle vuruldu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan baba tedavi altına alınırken anne ise ifadesi için gözaltına alındı.

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21 Ekim 2020 Çarşamba 11:05
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