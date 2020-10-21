Barışmak ve çocuğunu görmek için geldiği evde karısı tarafından tüfekle vuruldu!
Aksaray'ın Hasan Mahallesi'nde 24 yaşındaki Mehmet B. isimli bir baba boşandığı 23 yaşındaki Özlem T ile barışmak ve 2 yaşındaki çocuğunu görmek için geldiği evde eşi tarafından tüfekle vuruldu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan baba tedavi altına alınırken anne ise ifadesi için gözaltına alındı.
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21 Ekim 2020 Çarşamba 11:05
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