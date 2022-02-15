Bariton ne demek, TDK'ya göre Bariton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bariton ne demek? Bariton TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bariton kelimesi. Peki bariton ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bariton nedir, bariton kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BARİTON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bariton kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bariton kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bariton kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tenor ve bas arasındaki erkek sesi

- Basso ile alto arasında ses veren, pistonlu bir ağız çalgısı türü



BARİTON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Önce klarnetle ezgisini çalar, arkasından gür bariton sesiyle bir dörtlük söylerdi.



BARİTON KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- basbariton

