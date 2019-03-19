Bariyer, otomobile saplandı: 1'i çocuk, 4 yaralı

TRABZON'da sürücüsünün kontrolünden çıkan İran plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada, demir bariyerin saplandığı otomobilde sıkışan İran uyruklu biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akoluk Mahallesi'nde Gümüşhane- Trabzon karayolunda meydana geldi. Gümüşhane'den Trabzon yönüne giden İran uyruklu Solmaz Ghasemzadehrezaeı yönetimindeki 72 E 70010 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Alıreza Jalıljamshıdı, Radın Jalıljamshıdı ve Aram Ghasemzadehrezaeı yaralandı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Aram Ghasemzadehrezaeı (12), otomobile giren bariyerin karnına saplanması sonucu araçta sıkıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bariyeri keserek çocuğu otomobilden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA