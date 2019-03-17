İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobilin takma atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobilin takma atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Palu- Kovancılar ilçesini bir birine bağlayan karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Ç. idaresindeki 23 K 3992 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.