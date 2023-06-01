Bariyerlere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralı olarak canını zor kurtardı!

TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyere çarparak alev alması sonucunda 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

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Bariyerlere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralı olarak canını zor kurtardı!

TEM Otoyolu Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak alev aldı. Meydana gelen kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ARAÇ BARİYERLERE ÇARPINCA ALEV ALDI

Kaza, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Uğur Ç. yönetimindeki 34 BMC 689 plakalı otomobil, Dörtdivan gişeleri mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki İlhan A. ve Faruk Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bariyerlere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralı olarak canını zor kurtardı!

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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