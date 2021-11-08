Barka ne demek, TDK'ya göre Barka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Barka ne demek? Barka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi barka kelimesi. Peki barka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre barka nedir, barka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BARKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Barka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Barka kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre barka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyük sandal

