Barkindo: OPEC üretim kısıtlamaları piyasanın çökmesini engelledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, OPEC üyeleri ve diğer büyük üreticilerin, üretim kısıtlamasına uyum göstererek petrol piyasasını tamamen çökmekten kurtardıklarını söyledi.

Barkindo, CNBC'ye verdiği ropörtajda, üretici bloğunun yerel pazarlara hizmet ettiğini belirtti ve ABD'nin de aşırı kaya petrolünü üretimiyle "büyük bir enerji kaousunu" engellemeye yardımcı olduğunu söyledi.

OPEC tarafından alınan önlemlerin başarısız ABD petrol endüstrisini desteklediğini ve bu ülkedeki antitröst mevzuatının üretim hedeflerini düzenlemeyi amaçlamaması gerektiğini ekledi.

Barkindo, Nisan ayının mevcut üretim tavan anlaşması için "pazarın tepkisini değerlendirmek için iyi bir zaman" olacağına inandığını söylemiş ve üretim kesintisi anlaşmasının "etkileyici" olduğunu belirtmişti.

DHA