Barlak ailesinin acı günü Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Milletin Sesi Gazetesi imtiyaz sahibi Metin Barlak ve Zafer Medya sahipleri Selahattin, Mehmet, Mustafa Barlak'ın anneleri Hacı Süphan Barlak vefat etti.

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