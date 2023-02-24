Barna Benczenleitner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barna Benczenleitner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barna Benczenleitner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Barna Benczenleitner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Barna Benczenleitner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barna Benczenleitner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barna Benczenleitner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barna Benczenleitner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barna Benczenleitner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barna Benczenleitner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barna Benczenleitner 16 Eylül 2003 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barna Benczenleitner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Barna Benczenleitner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Barna Benczenleitner'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Barna Benczenleitner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barna Benczenleitner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Barna Benczenleitner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barna Benczenleitner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2011 yılında Ferencváros Jgd

10 Ağustos 2017 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2021 yılında Honvéd II

10 Ağustos 2022 yılında ETO FC Győr

31 Aralık 2022 yılında Honvéd II

1 Ocak 2023 yılında Honvéd

Barna Benczenleitner kimdir

Barna Benczenleitner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barna Benczenleitner şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Barna Benczenleitner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Barna Benczenleitner nereli

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