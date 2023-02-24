Barna Keszty1s kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barna Keszty1s Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barna Keszty1s kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Barna Keszty1s ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Barna Keszty1s kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barna Keszty1s Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barna Keszty1s kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barna Keszty1s Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barna Keszty1s adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barna Keszty1s Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barna Keszty1s 4 Eylül 1993 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barna Keszty1s Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barna Keszty1s, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Barna Keszty1s'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barna Keszty1s Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barna Keszty1s isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Barna Keszty1s Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barna Keszty1s futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Paksi FC U17

1 Temmuz 2010 yılında Paksi FC U19

1 Temmuz 2012 yılında Paksi FC II

1 Temmuz 2014 yılında Paksi FC

1 Temmuz 2017 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2018 yılında Paksi FC

18 Temmuz 2018 yılında Budaörs

31 Aralık 2018 yılında Paksi FC

9 Temmuz 2019 yılında Honvéd

30 Haziran 2020 yılında Paksi FC

9 Temmuz 2020 yılında Honvéd

1 Temmuz 2021 yılında Paksi FC

28 Temmuz 2022 yılında Pécsi MFC

30 Haziran 2023 yılında Paksi FC

Barna Keszty1s kimdir

Barna Keszty1s Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barna Keszty1s şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Barna Keszty1s nereli

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