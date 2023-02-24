Barna Papucsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barna Papucsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barna Papucsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barna Papucsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barna Papucsek 11 Ekim 1989 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barna Papucsek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barna Papucsek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Barna Papucsek'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barna Papucsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barna Papucsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barna Papucsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barna Papucsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2008 yılında Vasas SC

13 Ağustos 2009 yılında Hévíz SK

18 Şubat 2010 yılında Videoton II

1 Ağustos 2012 yılında Puskás AFC

17 Şubat 2014 yılında Szolnok

26 Ocak 2016 yılında Kisvárda

10 Temmuz 2018 yılında Balmazújváros

8 Temmuz 2020 yılında Nyíregyháza

Barna Papucsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barna Papucsek şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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