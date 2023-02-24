Barna Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barna Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barna Toth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barna Toth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barna Toth 13 Mart 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barna Toth Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Barna Toth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Barna Toth'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Barna Toth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barna Toth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Barna Toth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barna Toth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Újpest U17

1 Temmuz 2012 yılında Újpest U19

5 Şubat 2015 yılında Honvéd II

12 Ocak 2016 yılında Vác

30 Haziran 2016 yılında Honvéd II

25 Ağustos 2017 yılında BFC Siófok

31 Aralık 2017 yılında Honvéd II

14 Şubat 2018 yılında Monor SE

12 Temmuz 2019 yılında Nyíregyháza

30 Ocak 2020 yılında Haladás

19 Ocak 2021 yılında FC Ajka

22 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

Barna Toth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barna Toth şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.