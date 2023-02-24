Barnabas Bese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Bese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Bese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Bese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Bese 6 Mayıs 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Bese Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Barnabas Bese, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Barnabas Bese'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barnabas Bese Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/besebarni/

Barnabas Bese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Bese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Bese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Bese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2008 yılında MTK U17

1 Ocak 2011 yılında MTK U19

1 Temmuz 2012 yılında MTK Budapest II

1 Ocak 2013 yılında MTK Budapest

19 Ağustos 2016 yılında AC Le Havre

19 Ağustos 2020 yılında OH Leuven

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2022 yılında Fehérvár

Barnabas Bese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Bese şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Barnabas Bese Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Csep-Gól FC (-2005)

Macaristan takımında 21 numaralı formasıyla 4 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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