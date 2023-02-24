Barnabas Bese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Bese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barnabas Bese kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Barnabas Bese ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Barnabas Bese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Bese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barnabas Bese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Bese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Bese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Bese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Bese 6 Mayıs 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Bese Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Barnabas Bese, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Barnabas Bese'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barnabas Bese Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/besebarni/

Barnabas Bese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Bese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Barnabas Bese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Bese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2008 yılında MTK U17

1 Ocak 2011 yılında MTK U19

1 Temmuz 2012 yılında MTK Budapest II

1 Ocak 2013 yılında MTK Budapest

19 Ağustos 2016 yılında AC Le Havre

19 Ağustos 2020 yılında OH Leuven

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2022 yılında Fehérvár

Barnabas Bese kimdir

Barnabas Bese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Bese şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Csep-Gól FC (-2005)

Barnabas Bese Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 21 numaralı formasıyla 4 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Barnabas Bese nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Tarik Abdulahovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Abdulahovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tarik Abdulahovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Abdulahovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sylvain Deslandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvain Deslandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sylvain Deslandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvain Deslandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dusan Celar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Celar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dusan Celar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Celar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Romanchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Romanchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Romanchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Romanchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"