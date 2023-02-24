Barnabas Biben kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Biben Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Biben adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Biben Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Biben 19 Kasım 2003 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Biben Barnabás László şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Biben Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Barnabas Biben, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Barnabas Biben'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barnabas Biben Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Biben isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Biben Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Biben futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2016 yılında Puskás AFC Alt.

5 Ağustos 2019 yılında MTK U17

1 Temmuz 2020 yılında MTK U19

1 Ocak 2021 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2021 yılında III. Kerület

17 Ağustos 2021 yılında MTK Budapest

18 Ağustos 2021 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest

12 Ocak 2023 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2023 yılında MTK Budapest

Barnabas Biben Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Biben şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Barnabas Biben Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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