Barnabas Janky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Janky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Janky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Janky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Janky 14 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Janky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barnabas Janky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Barnabas Janky'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Barnabas Janky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Janky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Janky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Janky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2020 yılında Bodajk SE

27 Ağustos 2021 yılında Csákvár II

11 Şubat 2022 yılında Gárdony VSC

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

Barnabas Janky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Janky şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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