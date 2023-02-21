Barnabas Lacik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Lacik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Lacik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Lacik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Lacik 6 Mayıs 2002 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Barnabáš Lacík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Lacik Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barnabas Lacik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Barnabas Lacik'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Barnabas Lacik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Lacik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Lacik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Lacik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Z. Brno U19

1 Temmuz 2021 yılında FCZ Brno B

3 Şubat 2022 yılında MFK Vyskov

Barnabas Lacik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Lacik şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Sokol Lovčičky (2008 - 2010)TJ Sokol Otnice (2010 - 2012)FC Sparta Brno (2012 - 2013)TJ Sokol Otnice (2013 - 2014)FC Zbrojovka Brno (2014 - 2021)

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